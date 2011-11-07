欧洲央行降息是为了防范未然 不会永久买债--执委

路透法兰克福11月4日电---欧洲央行(ECB)执委史塔克周五表示,该行降息是为了防范未然,他并呼吁欧洲央行尽早终止买进主权国家债券计划.

史塔克暗示,欧洲央行并未准备在今年再度降息;他将在年底卸下欧洲央行执委职务.

他同时强调,欧洲央行买进主权国家公债只是暂时性措施,并驳斥应将此措施列为常规的建议,尽管欧洲央行当前面临扩大买债以应付欧债危机的压力.

由于希腊留在欧元区的将来具有不确定性,债务危机更形恶化,而备受争议的买债计画也愈发成为关注焦点.许多分析师认为欧洲央行买进公债,以及其他所能动用的援助工具,是稳定市场的不二法门.

史塔克今年稍早提出辞呈,消息人士称他是藉此抗议公债买进计画.

欧洲央行新任总裁德拉吉周四表示,买债只是暂时性措施,规模有限,他并重申前任总裁特里谢的立场,且暗示希望向那些陷入债务危机国家的欧元区政府扩大施压以敦促其改革.

史塔克在法兰克福举行的一场会议上表示,"德拉吉清楚表示,这是暂时性措施,我不支持该措施已经是公开的事实."

"我认为我们应当及早终止这项计画,因为这将给各成员国提供不当诱因,导致各国政府不去整顿预算."

在这场会议後,史塔克进一步发表评论,称买进公债并非永久性的计画,如同在戛纳(Cannes)召开的20国集团(G20)会议上的建议.

关于德拉吉周四首度召开欧洲央行政策会议时便决定降息至1.25%,史塔克称市场原应无需大惊小怪.

"昨日的决议跟务实主义无关."史塔克说道,并称是他提议降息.

"我们正目睹全球及欧元区经济大幅降温."

但他同时暗示,欧洲央行计画至少在年底前维持利率不变.

"我们预期未来数周经济情势恶化,因此这是个防范未然的决议."德国籍的史塔克表示."我们从未曾预先承诺,但我想要强调这是个防范未然的决议."(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

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