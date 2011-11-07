G20峰会在呼吁提高汇率弹性时首次提及中国

2011年1月25日，在华沙拍摄到的人民币、美元、欧元、英镑等各国货币。 REUTERS/Kacper Pempel

* G20誓言"加快"行动转向更为灵活的汇率机制

* 主要国家提及中国在汇率方面的"决定"

* G20准备向IMF提供更多资源,意大利面临监督

路透法国戛纳11月4日电---周五在戛纳举行的20国集团(G20)峰会上对汇率问题的措辞比以往峰会更为强烈,会议就加快行动迈向市场驱动的汇率机制达成一致,并首次在此背景下提到中国.

在最後联合公报中,G20国家还表示,已准备向国际货币基金组织(IMF)提供更多资源用于抗击危机,并对意大利同意在经济改革计划方面接受监督表示赞许.

西方国家一直向中国政府施压要求允许提高人民币汇率的弹性,但中国拒绝向这些要求屈服,并抵制G20对其政策表示关切.

声明并未批评中国,但确实表明了中国与G20推动汇率更具弹性之间的关联.

"我们确认了决心,要更迅速地迈向由市场决定汇率体制,提高汇率弹性以反映基本面,并避免长时间汇率失调以及抑制透过汇率贬值来提升竞争力,"G20公报称.

在另一份提振成长和就业的"行动计划"中,G20表示乐见中国提高汇率弹性"以符合市场基本面"的决心,也认同俄罗斯近期对汇率机制的调整.

这是G20首次在一份促进成长和重新平衡全球经济的"行动计划"中,明确提及具体国家的承诺.

例如,美国在草案中承诺,开始着手降低债务相当于GDP比例的时间不迟于2015年.

新兴市场经济体和德国承诺实施促进内需的举措.而这正是英美两国长期以来一直敦促的.

**经济成长面临的威胁**

法国总统萨科齐原本希望利用担任G20主席国的机会,推动对全球货币体系进行更加彻底的反思.

但由于欧元区债务危机加剧,有可能使全球经济重回衰退,因此萨科齐只能按捺雄心.

欧央行周四调降利率,为逾两年来首次,并称欧元区17国在今年馀下时间里可能面临"轻微衰退".在此之前,美国联邦储备委员会(美联储)周三调降对美国经济成长的预估.

"自从上次会议以来,全球经济复苏已经减弱,尤其是发达国家,失业率处在难以接受的水准,"G20公报称.

"在这种情况下,金融市场的紧张情绪上升,主要是由于欧洲的主权风险.同时新兴市场经济成长亦出现放缓的明显减缓."

在监管方面,G20重申2008年末全球金融危机最严重时期在华盛顿峰会上首次做出的承诺,以确保所有金融市场、产品和市场参与者都处在监管之下或接受监督.

金融稳定委员会(Financial Stability Board)公布了29家具有系统重要性的金融机构名单.G20称已就"全方位举措"达成一致,确保不会出现"太大而不能倒"的银行.金融稳定委员会成立于2009年,旨在重新检视全球监管情况.

欧债危机已历时两年之久,各方领导人警告称,这场危机威胁到了全球经济.除了希腊政局的混乱之外,意大利是另一个重大关切,民众对总理贝鲁斯柯尼是否有能力控制该国债务水平正逐渐丧失信心.

令人感到非同寻常的是,贝鲁斯柯尼在是次峰会上同意接受IMF对其改革计划进行监督.欧盟执委会和IMF将联手发布关于意大利经济进展的季度报告.

"我预计,月底之前,我们的工作就可以开展起来"IMF总裁拉加德在戛纳对记者表示.(完)

--编译 肖群英/王冠中/李爽/兰秀娟;审校 郑茵

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