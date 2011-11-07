7日盘前分析：震荡上行仍是主基调

上周五沪综指连续第四日收升，并创逾两个月收盘新高，流动性宽裕推升大盘近期连续走高，不过由于目前多方力量消耗已很大，短线大盘也将面临较大的调整压力。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周五沪综指连续第四日收升，并创逾两个月收盘新高，流动性宽裕推升大盘近期连续走高，不过由于目前多方力量消耗已很大，短线大盘也将面临较大的调整压力。

从外围因素来看，由于G20峰会未能对在困境中挣扎的欧元区提供多少帮助，欧美股市上周五再次下跌。

笔者认为，目前支撑市场关键因素来自政策调整预期以及流动性改善。尽管市场还要经受10月份的经济数据、融资压力以及海外波动等因素的考验，但如果没有特别意外出现，A股市场将继续保持强势，震荡上行仍是主要运行趋势。

操作上，投资者密切关注政策面变化，後续可能出台的政策将直接影响到A股市场的走势。同时，关注盘面成交量以及热点的变化，量能持续放大将是股指反弹延续的有力支撑，而热点板块效应将是吸引资金进场的关键。

消息面，11月伊始，资金面重归宽裕，验证了政策平稳期流动性的自我修复效果。尽管年内尚存一些不利因素，但财政存款集中释放将支持银行体系流动性继续改善。据中金公司估计，11-12月财政存款投放量将超过1万亿元。

10月末流动性相当紧张，进入11月，资金价格全面回调。短期内资金面的波动既暴露流动性依然较脆弱现状，但也体现了流动性自我修复的效果。

另外，多家券商基金仓位监测报告显示，近两周开放式股票方向基金平均仓位持续攀升，整体仓位超八成，处于2006年以来较高水平，仓位在90%以上基金数量明显增加。在政策微调、海外市场恐慌情绪逐渐缓解时，基金经理市场信心正逐步恢复，高仓位迎反弹渐成主流。但基金对後市走向判断存在分歧。（完）

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