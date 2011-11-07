中国股市盘前看点--11月7日

中国加强对银行等机构检查 严厉打击外汇违法违规--外管局官员
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区11月Sentix投资者信心指数;9月零售销售
--美国10月就业趋势指数;9月消费者信贷
--欧元集团在布鲁塞尔举行会议
**重点行业和公司**
--新华社周六报导,国际金融监督和咨询机构金融稳定理事会近日发布全球29家具有系统性影响力的银行名单,中国银行(3988.HK)(601988.SS)成为中国乃至新兴经济体国家和地区唯一入选银行.
--上海证券报周一援引工业和信息化部官员表示,钢铁工业十二五(2011-2015年)发展规划将于近期正式公布,规划将优化产业布局,重点发展东南沿海钢铁基地,而环渤海、长三角地区原则上不再布局新建钢铁厂,西部地区如新疆等则可适度发展.
--"十二五"(2011-2015年)期间,预计天然气在中国能源消费结构中的比重将翻一番,由目前的4%提高到8%以上.到2015年天然气需求将达2,600亿立方米,其中1/3依赖进口.
**海外动向**
--美国股市上周五收低,结束四周连升的势态,因欧洲再次出现政治不稳定,且投资者为美股收市後希腊举行的信任投票做准备.道琼工业指数收低61.23点,或0.51%,报11,983.24点
**关键点位**
--沪综指在半年线2,614点附近会遭遇较大压力.(完)
--整理 林琦; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。