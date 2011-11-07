中国环渤海和长三角不再新建钢铁基地--报载

中国加强对银行等机构检查 严厉打击外汇违法违规--外管局官员
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。
路透上海11月7日电---上海证券报周一援引工业和信息化部官员表示,钢铁工业十二五(2011-2015年)发展规划将于近期正式公布,规划将优化产业布局,重点发展东南沿海钢铁基地,而环渤海、长三角地区原则上不再布局新建钢铁厂,西部地区如新疆等则可适度发展.
据工信部原材料工业司副司长骆铁军透露,钢铁工业十二五发展思路包括加快产品升级、深入推进节能减排、强化技术创新和技术改造、淘汰落後生产能力、优化产业布局五个方面.
其中,在淘汰落後生产能力方面,骆铁军表示,"将上大与压小相结合,淘汰落後与新上项目相结合,根据各地区淘汰落後产能情况,优先核准淘汰落後任务完成较好地区和企业的钢铁项目."
而且,要继续严格执行节能、土地、环保等法律法规,综合运用差别电价、财政奖励、考核问责等法律手段、经济手段和必要的行政手段,加大淘汰落後产能力度,严禁落後产能转移.
报导还指出,目前,工信部已会同发改委、商务部、财政部、国土资源部等部门建立了铁矿石保障协调机制,目的就是从转变经济发展方式的高度入手,落实促进各项资源供给措施,规范铁矿石供需秩序,共同研究制订相关政策,引导中国钢铁工业健康发展.
中国是全球铁矿石主要的进口国,9月下旬以来,中国进口铁矿石价格已经累计下跌超过30%,大量矿石积压在港口.我的钢铁网副总裁兼首席分析师贾良群预计,未来中国的铁矿石进口量还将继续攀升,估计到2015年将达到7.2亿吨甚至以上.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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