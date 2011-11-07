希腊执政联盟夥伴同意在2月19日举行大选--财政部

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透雅典11月7日电---希腊财政部表示,主要政党周一同意大选应在2月19日举行.
财长Evangelos Venizelos和副财长Filippos Sachinidis与反对党新民主党代表会面,讨论周日稍晚组成的联合政府的时程表,以帮助希腊通过救助协议,以避免下个月资金用尽.
希腊总理帕潘德里欧和反对党领袖Antonis Samaras就联合政府达成协议,此前欧盟向该国施压以期化解政治僵局.
财政部消息人士对路透称,2月19日这一最後期限应能给予希腊新政府充份时间完成债务交换来降低债务规模,这是10月26日欧盟领导人所达成的救助协议的一部分.
Venizelos将于周一稍晚参加布鲁塞尔的欧元集团会议.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
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