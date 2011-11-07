明富环球押注欧债破产 执行长辞职

分析：欧元对德国或许偏弱 但对其他欧元区国家则过强
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* 明富环球(MF Global)执行长高承忠辞职,该公司周一已提交破产申请
* 高承忠已雇聘声望卓着的白领辩护律师
* 有关客户资金失踪的报告相互矛盾
* 摩根大通称,不知悉是否保管失踪的资金
* 消息人士称,CFTC主席詹斯勒(Gary Gensler)不参与明富环球的调查--消息人士
路透11月4日电---作为华尔街最着名的明星之一,期货经纪公司明富环球(MF Global)MFGLQ.PK董事长暨执行长高承忠(Jon Corzine)辞职,此前他对欧洲债务的押注失误导致公司陷入破产境地.
他的离职消息于周五公布,数小时後即有多项报导指称6.33亿美元客户资金下落不明,但这些报导内容互有矛盾;资金丢失让明富环球本周迅速出售诸多资产的努力受阻.
摩根大通(JPM.N)在周五稍晚公布,对其保管的明富环球账户是否包含失踪的客户资金并不知情.摩根大通也拒绝透露上述资金的馀额.
摩根大通在声明中表示,"明富环球和最近指定的(经纪)受托人仍可完全获知账户和其馀额情况."
彭博新闻日内稍早援引两位知情人士的话称,在摩根大通保管账户中发现6.588亿美元的客户资金.
高承忠称称离职决定相当"难熬",但为自愿离职;他曾担任高盛(GS.N)首席执行长,且一度戏称明富环球"小到不值一哂".
公司新闻发言人表示,卸任一事周五生效,就在明富环球申请破产保护的四日之後.
现年64岁的高承忠于2010年3月加入明富环球而重返华尔街,此前为新泽西洲选出的参议员,并任过一届新泽西州长.1994年至1999年初曾执掌高盛.
但当明富环球对比利时、爱尔兰、意大利、葡萄牙和西班牙的63亿美元公债押注曝光後,交易对手和投资者纷纷撤资.
"他是在寻求救赎,"纽约证券交易所(NYSE)前任副董事长Robert Fagenson表示."如果你的资产负债表不能和高盛相提并论,你就不能像高盛那样押注."
明富环球上周透露了其欧洲债务曝险的更多细节,季度损失高于预期,并且主要评级机构把其评级降至"垃圾"级别,这加速了该公司的衰败.
许多投资者对该公司将近30:1的杠杆率感到不安,其资产超过400亿美元,而股本仅为14亿美元.高承忠自己也承认,多数杠杆率高得令人无法接受.
根据破产数据网(BankruptcyData.com)和路透数据,这是美国历史上第七大破产案.
"这家巨头竟然垮掉,"知名大宗商品投资者Jim Rogers表示."我难以想象,在瑞富集团(Refco)事件之後他竟然还这麽做,"他补充道.经纪商瑞富集团在2005年因会计丑闻破产.
一名曾经参与明富环球会议的消息人士周五向路透表示,美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒(Gary Gensler)将不会参与明富环球的调查.
詹斯勒曾与高承忠在高盛共事,当时均担任要职.他们俩人均在90年代末期离开高盛.
该名消息人士指出,詹斯勒在过去数日并未参与会议,而他选择不参与调查的原因在于他不想造成利益冲突的表象.
**巨大悲伤**
高承忠在声明中表示,他辞职对于明富环球及其股东而言是最好的决定.
"对于明富环球的困境,以及由此给公司客户、员工和其他很多人带来的冲击,我感到极大的悲痛,"他并称.
明富环球表示,高承忠并不寻求获得离职金.7月7日提交监管机构的文档显示,倘若他无故遭解职,将有权获得总计1,210万美元的离职金、按比例派发的奖金和其他福利.离职金部分高达900万美元.
一位知情人士周四透露,高承忠已聘请Dechert律师事务所的着名白领辩护律师Andrew Levander,一旦因破产申请引发诉讼,将代表他出庭辩护.
明富环球提到,公司首席营运官Bradley Abelow和主管Edward Goldberg将留任.
经纪公司被要求将客户资金和自有资金分开保存.围绕明富环球客户资金完整性的质疑已引发美国联邦调查局(FBI)的关注.
"该公司独立客户账户出现一定程度的资金转移,或资金丢失,这肯定违反监管法规,甚至达到证券欺诈的程度,"哥伦比亚大学商学院教授Franklin Edwards指出."但我们并不知道事实情况."(完)
--编译 肖群英/王翔琼/李春喜;审校 张明钧/李爽
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