日本新政府支持率跌破50%

路透东京11月7日电---媒体民调显示，日本首相野田佳彦政府9月刚上台，如今支持率已跌破50%，有80%的受访者不满于政府在泛太平洋战略经济夥伴关系协定(TPP)问题上的解释。

《每日新闻》周一公布的民调称，野田佳彦支持率已下滑至42%，前次调查中为50%。

共同社周日发布的民调中，野田佳彦支持率为47.1%，明显低于一个月前的54.6%。

共同社民调中，有近80%的受访者认为，政府未充分向民众阐释，若日本加入泛太平洋战略经济夥伴关系协定，将产生怎样的影响。

日本媒体称，野田佳彦可能将宣布决定参与协商TPP规则。根据该协定，成员国之间原则上免除关税。

日本工业部门呼吁政府加入该协定，但农业部门对此强烈抵制，因该行业长期以来得益于日本对进口农产品的高关税措施。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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