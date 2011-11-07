日本新政府支持率跌破50%

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透东京11月7日电---媒体民调显示，日本首相野田佳彦政府9月刚上台，如今支持率已跌破50%，有80%的受访者不满于政府在泛太平洋战略经济夥伴关系协定(TPP)问题上的解释。
《每日新闻》周一公布的民调称，野田佳彦支持率已下滑至42%，前次调查中为50%。
共同社周日发布的民调中，野田佳彦支持率为47.1%，明显低于一个月前的54.6%。
共同社民调中，有近80%的受访者认为，政府未充分向民众阐释，若日本加入泛太平洋战略经济夥伴关系协定，将产生怎样的影响。
日本媒体称，野田佳彦可能将宣布决定参与协商TPP规则。根据该协定，成员国之间原则上免除关税。
日本工业部门呼吁政府加入该协定，但农业部门对此强烈抵制，因该行业长期以来得益于日本对进口农产品的高关税措施。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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