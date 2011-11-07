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时事要闻 | 2011年 11月 7日 星期一 10:01 BJT

法国外长：武力打击伊朗核项目并非上策

路透巴黎11月6日电---法国外长阿兰・朱佩(Alain Juppe)周日表示，军事打击伊朗核项目可能造成该地区“全面动荡”局面。

朱佩在接受欧洲第一电台(Europe 1)采访时表示：“我们可以继续加大制裁力度，向伊朗施压，我们计划仍采用这种方式，因为军事干预可能会造成该地区的全面动荡。”

“我们必须尽全力避免造成无法挽回的局面。”

法国总统萨科齐曾抨击伊朗发展核武器是“偏执的欲望”，称如果以色列受到威胁，法国不会坐视不管。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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