法国外长：武力打击伊朗核项目并非上策

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透巴黎11月6日电---法国外长阿兰・朱佩(Alain Juppe)周日表示，军事打击伊朗核项目可能造成该地区“全面动荡”局面。
朱佩在接受欧洲第一电台(Europe 1)采访时表示：“我们可以继续加大制裁力度，向伊朗施压，我们计划仍采用这种方式，因为军事干预可能会造成该地区的全面动荡。”
“我们必须尽全力避免造成无法挽回的局面。”
法国总统萨科齐曾抨击伊朗发展核武器是“偏执的欲望”，称如果以色列受到威胁，法国不会坐视不管。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。