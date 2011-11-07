成思危：欧洲需自救 别指望中国

路透北京11月5日电---中国全国人大常委会前副委员长成思危周六表示,中国愿意帮助欧洲解决其债务危机,但实际援助能力可能有限.

"中国当然希望债务危机可以得到解决.如果危机蔓延,可能会导致欧元区分裂,并影响全球货币体系,因为欧元是全球第二大储备货币,"成思危对记者表示.

"但不要对中国寄予太大希望.中国不能'英雄救欧'",成思危表示."中国将在能力范围内提供帮助,但欧洲必须依靠自己."

成思危指出,尽管中国拥有3.2万亿(兆)美元的外汇储备,为全球规模最大,但其可以投资于欧洲的活动资金规模有限.

例如,中国不能轻易地就抛售所持约1.14万亿美元的美国公债,因为这样会打压美国公债价格挫跌,他说."如果我们抛售美债,美国经济可能会出现麻烦."

分析师认为,中国外汇储备中至少有70%投资于美元计价资产,包括美国公债,有四分之一投资于欧元资产.

成思危称,购买欧洲债券将是中国援助欧洲的可用选项之一,并指出中国可以提高与欧洲的贸易,刺激直接投资.

他还表示,中国可能已经买进一些债务负担沉重国家发行的债券,比如葡萄牙、爱尔兰、希腊和西班牙,但继续购买的风险太大.

成思危表示,欧元区领导人讨论的欧元区共同债券对中国可能有些吸引力,但要获得欧洲大国德法的支持.

他表示,欧洲应承认中国的市场经济地位,以做为"友善举动".

至于中国经济,成思危称,政府应继续紧缩政策立场,以控制通胀率,同时允许"有针对性的放宽"以支撑经济成长.

对于人民币汇率问题,他还表示,自2005年7月汇改以来,人民币兑美元已升值约30%,可能已经达到"合理水平",呼应中国商务部长陈德铭近期在法国举行的20国集团(G20)峰会上的谈话.

他回击了外国对人民币加快升值的要求.

"人民币已经升值30%,何时才是终点?不能盲目地要求人民币升值,"他说.

他还指出,中国应该允许人民币更具灵活性,加速人民币国际化进程,但不要设定具体的时间框架.

为了配合中国的经济发展,北京方面希望使人民币可以自由兑换,并且将来的某一天与美元和欧元一样,成为储备货币.

一些分析师建议,人民币可以在2015年前在资本帐户可以自由兑换,但成思危对此持谨慎态度.

"我们不能宣布(人民币可自由兑换)的时间表.我们需要找到合适的时程来实现这一目标,同时还要考虑管理外汇风险的能力,"他说.

"更重要的是,如果我们宣布了一个时间表,可能就会给投机者提供机会."(完)

--编译 李爽; 审校 张明钧

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