中国将打击南海水下文物盗掘行为

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透北京11月4日电---中国新华社周五称，中国将加大遏制、打击南海水下文物的盗掘行为，并称因该地区水域广阔，将使监管工作面临很大挑战。
新华社表示，一些寻宝人在西沙群岛使用爆破等手段获取沉船内的瓷器和金银制品。西沙群岛是古代“海上丝绸之路”的必经之地。
“西沙所有48处水下文化遗存都遭到不同程度的破坏，”报导引述海南省文物局局长王亦平的话称，“其中，26处破坏程度严重。”
他还表示，今年4月，中国当局在西沙群岛附近抓获“掠夺者雇用的”六艘小船，没收了逾1,400件瓷器。然而，三艘较大型船只逃脱。
“在如此广阔的海域执法是一项很艰难的工作，但我们不会放松，”中国海监海南省总队海洋执法处处长文力称，“多个机构和政府部门正在讨论措施，以加强监管，确保南海文化遗存的安全。”（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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