以色列总统称对伊朗动武可能性增加

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透耶路撒冷11月4日电---以色列总统佩雷斯加入到了关于以色列是否要袭击伊朗的讨论中来，他周五表示，通过军事手段阻止伊朗获得核武器的可能性愈发增加。
当被问及是否“情况使我们更接近使用军事手段而非外交手段”时，佩雷斯表示：“我认为是这样，我估计，这些国家的情报机构都在看着走动的时钟，警告领导人所剩时间不多了。”
“伊朗离获得核武器越来越近，馀下的时间，我们必须求助于世界各国，要求他们履行诺言……这些承诺不仅仅只是通过制裁。需要做的一定要做，我们还有很多选择。”
以色列媒体近日盛传，总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)正致力于就袭击伊朗核设施获得内阁认可。
尽管内塔尼亚胡尚未就对伊朗采取军事行动发出直接威胁，但以色列和美国均反复暗示可能会动用武力，称所有手段均有可能。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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