7日午间分析：沪指早盘高位整理

在欧洲前景不容乐观、仍面临较大不确定性的背景下，今日A股市场早盘呈现高位震荡整理态势。沪深两市股指双双低开後，虽然在煤炭板块的拉动下一度翻红，无奈金融、地产拖累明显，午盘沪综指报收于2520.46点，下跌0.31%。