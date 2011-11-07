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冯涛股市实时分析 | 2011年 11月 7日 星期一 11:49 BJT

7日午间分析：沪指早盘高位整理

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在欧洲前景不容乐观、仍面临较大不确定性的背景下，今日A股市场早盘呈现高位震荡整理态势。沪深两市股指双双低开後，虽然在煤炭板块的拉动下一度翻红，无奈金融、地产拖累明显，午盘沪综指报收于2520.46点，下跌0.31%。

笔者认为，大盘经过连续的上涨，短线面临较大的调整压力，同时盘面普涨格局逐步向个股分化转变，再加上成交量明显萎缩，显示市场恐高情绪有所升温，不过虽然大盘短期震荡调整，但是本次反弹趋势并未改变，预计震荡盘升仍是未来主基调。（完）

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