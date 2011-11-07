中国十分之一耕地重金属超标--报导

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透北京11月7日电---中国媒体周一援引环境保护部总工程师万本太报导，全国约有10%耕地遭遇铅、锌和其他重金属的超标污染。
在《南方都市报》的报导中，万本太表示，今年上半年国家环保部组织的全国土壤污染调查结果显示，合计约有10%的耕地面积重金属超标问题突出。
“近年来，重金属污染事件不断，仅今年1-8月，就发生了11起重金属污染事件，其中9起为血铅事件。”万本太在广州召开的会议上表示。
中国对金属的需求强劲，同时也使重金属污染成为民众的“心病”。长期暴露在铅和其他重金属环境下会有损人的神经系统、生殖系统和肾脏，并引发其他健康问题，尤其是儿童。
中国政府估计，全国耕地面积约122万平方公里，政府将保护耕地置于重中之重。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。