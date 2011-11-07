初级交易商预期美联储将采取更多经济刺激措施

记者 Chris Reese 编译 王冠中

路透纽约11月4日电---路透调查周五显示,多数华尔街分析师认为,龟速复苏和疲弱的美国就业增长,将促使美国联邦储备委员会(美联储,FED)采取更多协助经济的措施.

美联储目前为止已投入超过1兆(万亿)美元来提振经济.

初级交易商的多数分析师认为,额外的协助,可能会以美联储改变传达意向的方式来呈现.联储在8月会议上就是这麽做,当时联储首次表示,高失业和低通货膨胀,意味着联储可能会将利率维持在"异常低水准"直到"至少2013年中".

美联储之前未曾设定过维持利率在某特定水准的时间.

初级交易商的调查在周五进行,此前美国政府公布的10月就业数据显示,仍旧疲弱的劳动市场略有改善.

19家回覆调查的初级交易商中,有16家表示,美联储会采取进一步的货币宽松措施,有12家表示,宽松措施至少会以联储调整传达政策措辞的形式呈现.

"今天的数据鼓舞人心,但经济的下档风险仍相当大,会让美联储偏向宽松立场,"纽约Jefferies & Co的货币市场分析师Thomas Simons说.

调整政策传达措辞可能会针对失业率或通货膨胀水准.美国10月失业率降至9%.

"透过将升息和特定经济指标挂勾,这样的改变应会将升息预期进一步推延,我们认为目标可能是7.5%失业率和3%通胀率,"法国兴业银行驻纽约分析师Aneta Markowska说.

"根据我们的经济预估,这类声明会暗示2016年前都不会升息,"她说.

美联储偏好的通胀指标--扣除食品和能源价格的核心消费者物价指数(CPI)经季节调整後在9月成长0.1%.

美联储主席伯南克本周稍早在政策会议後的记者会上表示,这样的沟通政策改变是有可能的.

19家初级交易商中有11家表示,美联储将透过买进更多抵押贷款支持证券来推低抵押贷款利率,提供进一步的货币刺激措施.

有六家初级交易商表示,美联储将买进更多美国公债并扩大自身的资产负债表.美联储先前在第二轮量化宽松中买进6,000亿美元公债,藉此刺激经济.

"今天的(就业)报告并未改变我们对于美联储会进一步宽松政策的看法.另一轮扩大资产负债表--第三轮量化宽松--是有可能,可能在卖短买长(扭转操作,twist operation)于2012年6月结束之前就会开始进行,"纽约瑞士信贷的分析师Dana Saporta说.

然而,任何可能有助于经济的新措施都不会在近期内推出.有17家初级交易商表示,预期美联储12月13日的下次会议不会采取进一步行动.

"就业成长疲软是一回事,但进一步实质刺激并须等到新的通胀数据出炉,而且也要等到1月会议上相对强硬派的政策委员交出投票权,"多伦多加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)的副总裁Derek Holt说.

"因此第一季是最可能出台进一步刺激措施的时间,到时候美联储对成长动能将有更好的掌握,"Holt说.

18家交易商中有12家表示,美联储最终将会延长维持极低利率的承诺至2013年中之後.

尽管有进一步刺激措施的预期,但交易商仅小幅下修美国短期内再次陷入衰退的预期.19家交易商的预估中值显示,美国明年再次陷入衰退的机率有30%,低于10月7日类似调查的35.5%.(完)

--译文审校 隋芬/艾茂林

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