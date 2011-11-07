国际能源署预计2035年油价料达每桶212美元

Note7手机起火事件后韩国政府将强化电池安全监管
路透首尔2月6日 - 韩国周一表示，将提高对锂电池的安全要求，并将展开例行检查，以避免再出现起火事件。电池起火事件已迫使三星电子召回盖乐世Note7手机。
路透伦敦11月4日电---据国际能源署(IEA)2011年世界能源展望报告的草案,油价在过去一年的大涨加剧了经济担忧.该草案亦调高了对油价的长远预估.
路透获得的这份报告草案预计,名义油价在2015年与2035年将分别达到每桶114美元和212美元.去年报告的预估分别为104美元和204美元.该草案所注日期为2011年7月,正式报告定于周三在伦敦发布.
布兰特原油今年4月触及每桶127美元的2011年高位,因利比亚战乱导致该国供应中断.代表28个工业国家的IEA今年已重申油价对经济增长构成威胁.
"油价自2010年9月以来的大幅上涨,已加大对短期经济前景的疑虑."报告草案称.布兰特原油在2010年9月底时交投在每桶82美元.
油价长远来看料将走高,因需求上升将要求开发成本更高的供应来源.IEA所预估的油价是指其成员国的平均原油进口成本--即国际油价的代表.
草案称,中东与北非的动荡给全球经济造成额外风险,因其进一步推高了油价.
"若动乱恶化或蔓延至该地区主要出口国,则可能导致能源价格飙升,使全球经济重陷衰退."报告表示.
报告虽表达了对短期经济前景的担忧,但对长期前景的看法则较为乐观.
报告预估,2009-2035年间,全球生产总值的平均增幅将为3.6%,高于去年报告中的估值.1990-2009年间全球生产总值的平均增速为3.1%.(完)
--编译 隋芬;审校 丁琦
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