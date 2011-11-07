法国央行总裁：若能抑制赤字 法国将保有AAA评等

路透11月5日电---法国央行总裁诺亚接受法国《星期日报》（Journal du Dimanche）采访时表示,如果"背弃赤字文化",法国将能保有AAA债信评等.

穆迪上个月警告称,正在审查法国的评级展望.

法国总统萨科齐已经将削减赤字和维持AAA评等作为当务之急,法国政府周一料将宣布新的减支举措.

诺亚还对该《星期日报》称,不应该由欧洲央行(ECB)无限期支持那些有财政困难的国家. 他还是欧洲央行管理委员会成员。

谈到法国银行业时,诺亚说银行已经准备好削减奖金和股息,"他们已经准备好这麽做,并在上周三告诉了总理菲永."

法国的银行已经承诺,在没有政府帮助的情况下,将资本水平提高88亿欧元,以满足欧洲监管机构设定的更严格的目标.

诺亚说,在2014-2018年间,法国有四家银行将把资本金水平提高至9-9.5%,这些银行为:法国巴黎银行(BNPP.PA)、法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)、法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)和法国Natixis银行(CNAT.PA)的未上市母公司BPCE.(完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

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