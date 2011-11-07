G20点名29家系统重要性银行 提出附加资本等要求

路透法国戛纳11月4日电---全球监管机构--金融稳定委员会(Financial Stability Board,FSB)周五公布,29家银行对世界金融体系极为重要,因而必须增资并接受进一步监督,此外还需要准备一份详尽计划,以便在陷入困境时结束业务,而无需求助于纳税人的帮助.

FSB的这份银行名单中包括17家欧洲银行,美国八家银行也榜上有名,其中有高盛(GS.N)、摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)和花旗集团(Citigroup)(C.N)(C.N).FSB是20国集团(G20)专门成立的一个监管小组.

FSB官员表示,名单中仅有四家银行来自亚洲,其中包括中国银行(3988.HK)(601988.SS).亚洲的银行之所以不多,是因为人们普遍觉得该地区银行的复杂程度较低、跨境联系没有那麽多,而且在大额融资业务方面的风险敞口不大.

G20领导人峰会同意,要求那些具有全球系统重要性的银行从2016年起,用三年时间逐步达到核心资本要求,其附加资本相当于风险加权资产的比例最低为1%,最大银行的比例可能达到2.5%.不过FSB并未明确指出这29家银行具体的附加资本比例.

金融稳定委员会仍在继续调整计算方法,并将从2012年11月起确定附加资本要求的基本框架.

一银行业消息人士对路透表示,根据初步评估,花旗集团、汇丰控股(HSBA.L)、摩根大通、法国巴黎银行(BNPP.PA)和苏格兰皇家银行RBS.L>可能需要2.5%的额外资本金.

美国银行(BAC)、巴克莱BARC和德意志银行DBKGn将归为2%这一类.

消息人士称,瑞银集团UBSN、高盛、法国农业信贷银行CAGR、瑞士信贷CSGN、摩根士丹利(MS)和纽约梅隆银行(BK)很可能需要1.5%的额外资本.

名单中的其馀15家银行面临1%的额外资本金要求.

这些银行还必须在明年年底之前准备好处置预案,即所谓的"生前预嘱".金融稳定委员会表示,各国当局可自行决定是否对其他银行也提出这一要求.

"G20支持这些政策措施,标志着一个重要的里程碑,"前任金融稳定委员会主席德拉吉(Mario Draghi)表示,"全面一致地执行这些政策将...能够处置处于全球体系核心的金融机构,而且不会扰乱实质经济并耗费纳税人的资金,"

全球系统重要性金融机构(G-SIFI)名单,将在每年11月评估一次.

金融稳定委员会官员表示,虽然目前尚无银行适用这一要求,但可以对银行实行3.5%的最高额外资本金要求,防止其系统重要性变得过高.

根据巴塞尔协议III新规,所有银行的一级核心资本充足率需至少达到7%.而系统重要性银行需要满足的附加资本要求是在此基础之上.(完)

--编译 兰秀娟/王翔琼;审校 郑茵/张涛

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