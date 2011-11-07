美国再关闭两家银行 今年关停总数达到87家

路透华盛顿11月4日电---美国监管部门周五关闭了分别位于犹他州和内布拉斯加州的两家银行，今年美国的银行关停总数已经达到87家。

美国联邦存款保险公司(FDIC)表示，犹他州圣乔治市的SunFirst银行已经被关闭。据悉，该行旗下的三家支行周六将作为Cache Valley银行的分行恢复业务。

截止到2011年9月30日，SunFirst银行总资产约有1.981亿美元，总存款约有1.691亿美元。

FDIC表示，监管部门还关闭了内布拉斯加州奥马哈市的Mid City银行，其存款将由该州Purdum State银行接管。

截止到今年9月30日，Mid City银行约有总资产1.061亿美元，总存款约有1.055亿美元。

迄今多数停业关闭银行的总资产均不到10亿美元，反映出小型银行面临的问题。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。