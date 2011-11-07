范剑平：中国勿用放松银根来稳定经济增长

中国加强对银行等机构检查 严厉打击外汇违法违规--外管局官员
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。
路透北京11月7日电---中国国家信息中心经济预测部主任范剑平表示,目前很难讲中国物价压力已经解决,仍需要一段时间来促进物价继续回落.因此未来稳定经济增长不能再使用放松银根的方式,否则将对物价产生新的压力.
中国证券报周一援引范剑平并称,四季度中国国内生产总值(GDP)同比增速或回落至约8.8%,物价同比涨幅可能回落至5.5%或更低.从月度来看,10月份居民消费价格指数(CPI)预计在5.5%左右,未来两个月CPI还将继续回落,但高于5%的可能性较大.
"在这种情况下,货币政策操作空间并不很大,与之相比财政政策方面的动作更多,"范剑平表示.
他表示,从目前的经济情况来看,未来可能更适合采取供给学派的措施方式.首先是减税,这有助于改善企业的生产经营环境;其次是反垄断,要加快落实促进民间投资"新36条",使更多投资领域向民营经济开放.
近期中国上调了增值税、营业税起征点,减免了中小企业相关税收,并在上海率先实施营业税改增值税的试点.
中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。