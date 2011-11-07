范剑平：中国勿用放松银根来稳定经济增长

路透北京11月7日电---中国国家信息中心经济预测部主任范剑平表示,目前很难讲中国物价压力已经解决,仍需要一段时间来促进物价继续回落.因此未来稳定经济增长不能再使用放松银根的方式,否则将对物价产生新的压力.

中国证券报周一援引范剑平并称,四季度中国国内生产总值(GDP)同比增速或回落至约8.8%,物价同比涨幅可能回落至5.5%或更低.从月度来看,10月份居民消费价格指数(CPI)预计在5.5%左右,未来两个月CPI还将继续回落,但高于5%的可能性较大.

"在这种情况下,货币政策操作空间并不很大,与之相比财政政策方面的动作更多,"范剑平表示.

他表示,从目前的经济情况来看,未来可能更适合采取供给学派的措施方式.首先是减税,这有助于改善企业的生产经营环境;其次是反垄断,要加快落实促进民间投资"新36条",使更多投资领域向民营经济开放.

近期中国上调了增值税、营业税起征点,减免了中小企业相关税收,并在上海率先实施营业税改增值税的试点.

中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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