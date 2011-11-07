陈德铭：人民币汇率处合理区间 美应放宽对华出口管制

* 人民币汇率处于基本合理区间

* 美国应放宽对华出口管制

* 希望更多国家对中国企业开放

路透北京11月7日电---中国商务部部长陈德铭表示,当前人民币汇率基本处于合理区间,美国应放宽对华出口管制,并希望更多国家对中国企业开放.

人民日报海外版周一援引他称,如果中国的整体贸易是平衡的,只是与某一个大国出现了较大的贸易不平衡,这就不是汇率问题.

"造成中美顺差的另一个重要原因就是美国的贸易管制.当前中国正在积极扩大进口,尤其是从美国进口,非常遗憾的是,美国进行贸易体制改革後,对国别进行了分类,中国被放在最严格限制的一类."陈德铭称.

他指出,中国从美国进口商品,有2,000多种涉及军民两用,需要经过严格的审查报批.而根据美国商务部统计,美国去年对华新增贸易解决了50万人就业.如果放宽出口管制,将直接有利于奥巴马总统就业计划的实施.

陈德铭特别强调,当前人民币汇率基本处于合理区间.中国贸易顺差与GDP(国内生产总值)之比仅为1个多百分点,如果加上国际资本的异动,整个国际收支顺差与GDP之比也远小于3%.由于国际上有关人民币升值的声音不断,国际资本大量异常流入,给中国国际收支平衡带来了不必要的困难.

上周五在戛纳举行的20国集团(G20)峰会上对汇率问题的措辞比以往峰会更为强烈,会议就加快行动迈向市场驱动的汇率机制达成一致,并首次在此背景下提到中国.

陈德铭提到,2008年以来中国进口增速连年超过出口增速,去年快7.5个百分点,今年前三季度快5个百分点.期间贸易规模逐年增加,贸易顺差绝对值逐年减少,2009年顺差在上年2,900亿美元的基础上大幅缩减至1,900亿美元;2010年为1,800亿美元;今年1-10月,贸易增长24%以上,顺差却减少15%,"预计全年顺差大幅下降."

谈及欧债危机时,他称,欧盟是中国最大的战略合作夥伴,双方经贸关系十分紧密,今年1-9月,中国从欧盟进口增加了30%以上."我们希望欧洲也鼓励私人消费,扩大自己的市场,为欧洲的经济恢复创造条件."

**希望更多国家对中国企业开放**

陈德铭并表示,在世界经济不稳定、不确定性增加的大环境下,中国企业"走出去"面临多种挑战,希望更多国家对中国企业开放.

他分析指出,部分国家实施投资保护主义,虽然口头上表示欢迎中国企业投资,但实际上安全审查政策非常不透明,即便一个小小的螺纹钢工厂也会被认为"影响国家安全".

同时,地区不安全,投资企业受到影响,以及受金融危机影响,企业"走出去"金融汇兑风险大、成本高.

此外,个别国家还带着冷战思维、意识形态,炒作中国企业尤其是国有企业投资带来的不安全.

陈德铭表示,中国政府鼓励企业"走出去",中国的国有企业以股份制改革为取向,在当前世界经济处于低迷的情况下,投资显得尤为重要,希望更多国家以非常开放的姿态接受中国企业"走出去".

截至去年底,中国公司对外直接投资累计已达2,600亿美元,中国企业进行投资的地区和国家已经达到177个,在境外设立了1.3万家企业,目前年度投资规模已经接近600亿美元,居全球前五位,在发展中国家排名第一.(完)

--发稿 沈燕; 审校 张喜良

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