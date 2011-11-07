观测：中国10月出口增速料继续回落但进口略升

* 公布内容: 10月进出口贸易数据

* 公布时间: 11月10日(周四)

--调查结果:

指标 10月中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 16.5 12.0-20.9 17.1 22.9 21

进口(%) 23.0 16.0-31.4 20.9 25.3 21

贸易顺差(亿美元) 249 173-291 145.1 271 21

--数据要点:

路透调查综合21位分析师预测显示,受欧债危机蔓延拖累外需及基数效应的影响,中国10月出口同比增速将温和放缓,预计会自9月的17.1%降至16.5%;当月贸易顺差规模则料扩大至249亿美元.

中金公司研究报告分析称,中国制造业采购经理人指数(PMI)新出口订单指数(领先出口环比约3-4个月)8月读数仅为48.3,为最近两年来首次处于收缩区间,其他出口领先指标亦均显弱势,料未来数月出口增速可能继续放缓.

调查结果并显示进口同比增速有望自上期的20.9%升至23.0%,一方面显示在经济活动进一步放缓的背景下,内需动力可能并未出现大的波动,一方面亦得益于政府通过扩大进口促进贸易平稳的外贸政策.

中国国务院总理温家宝10月中旬在广东考察外贸企业时表示,要保持进出口的稳定增长,必须立足于扩大内需,既要重视出口,也要重视进口,促进国际收支基本平衡;强调促平衡不是要压出口,而是主要靠扩大进口.

--市场影响:

若进出口增幅明显逊于预期,则将加剧投资者对未来国内外经济前景的担忧,不仅可能拖累中国股市,还会打压紧密观察中国经济晴雨的大宗商品价格,如原油,期铜,以及商品货币澳元等.

但如果进出口数据表现强劲,大幅胜于预期,将有助于向市场传递乐观信号,增强投资者信心.而若10月贸易顺差高于预期,将会给美国支持汇率制裁中国的议员提供更多理由.

以下为本次路透调查的结果:

机构 出口 进口 贸易顺差

(同比%) (同比%) (10亿美元)

---------------------------------------------

澳新银行 12.0 16.5 25.50

交通银行 19.1 31.4 19.00

西班牙对外银行 17.2 21.2 27.05

交银国际 16.0 28.0 18.00

渤海证券 15.5 21.6 21.00

国开证券 20.9 16.1 25.90

莫尼塔 17.5 23.3 25.60

建设银行 17.6 28.6 20.00

中金公司 15.5 21.4 24.90

中信证券 15.1 18.3 27.40

德意志银行 18.0 19.0 26.70

华宝信托 15.4 23.7 22.00

兴业银行 19.5 24.5 24.00

ING金融市场 19.0 23.0 28.00

瑞穗证券 12.0 24.0 17.30

野村 14.0 23.0 21.10

北京领先国际金融 17.0 19.1 29.10

国海证券 16.5 25.0 21.00

上海证券 17.7 28.6 20.00

渣打银行 15.0 18.0 27.90

瑞银 13.0 16.0 27.00 (完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。