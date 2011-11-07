成思危：欧洲需自救 别指望中国

中国全国人大常委会前副委员长成思危周六表示,中国愿助欧洲解决其债务危机,但实际援助能力可能有限. ''不要对中国寄予太大希望.中国不能'英雄救欧''',成思危表示.''中国将在能力范围内提供帮助,但欧洲必须依靠自己.'' 他指出尽管中国拥有3.2万亿美元外储,但其可以投资于欧洲的活动资金规模有限. 路透