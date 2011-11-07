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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 7日 星期一 13:32 BJT

成思危：欧洲需自救 别指望中国

中国全国人大常委会前副委员长成思危周六表示,中国愿助欧洲解决其债务危机,但实际援助能力可能有限. "不要对中国寄予太大希望.中国不能'英雄救欧'",成思危表示."中国将在能力范围内提供帮助,但欧洲必须依靠自己." 他指出尽管中国拥有3.2万亿美元外储,但其可以投资于欧洲的活动资金规模有限. 路透

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