康师傅与百事可乐强强联手

康师傅将藉由子公司股权交换,获百事可乐非酒精性饮料在中国的独家分销及制造业务.强强联手将助力中国软性饮料市场排名第二的康师傅,加紧追赶碳酸饮料业霸主--可口可乐.业内人士指出合作可补足康师傅缺乏纯果汁饮品的短板,而百事可乐则可利用康师傅在内地绵密的通路网络,双方联手是"双赢"交易. 路透