中国互联网企业支持政府网络控制

新华社周日报道，中国多家互联网企业和运营商的负责人支持政府加强对在线社交网络控制的目标，承诺“遏制有害信息“在互联网上的传播。包括新浪总裁曹国伟、百度执行官李彦宏和阿里巴巴董事长马云在内等10名高管，参加国家互联网信息办在京举办的互联网站和互联网企业负责人研讨班。路透