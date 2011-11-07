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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 7日 星期一 13:30 BJT

G20点名29家系统重要性银行

全球监管机构--金融稳定委员会(FSB)周五公布,29家银行对世界金融体系极为重要,因而必须增资并接受进一步监督,此外还需准备一份详尽计划,以便在陷入困境时结束业务,而无需求助于纳税人. 名单包括17家欧洲银行,美国八家银行也上榜,仅有四家银行来自亚洲,其中包括中国银行.路透

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