希腊总理与反对党领袖协议组新联合政府

希腊总统办公室发布声明稿称,总理帕潘德里欧及保守势力反对阵营领袖Antonis Samaras周日就新联合政府达成协议,将在举行大选之前将先行通过欧元区的纾困协议,帕潘德里欧将不会领导新的联合政府;此前欧盟要求希腊在24小时之内解释其将如何组成一团结政府以执行其1,300亿欧元紧急融资计画. 路透