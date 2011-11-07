伊朗总统称美国畏惧伊朗军力

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透开罗11月7日电---埃及《消息报》（al-Akhbar）周一报导，伊朗总统艾哈迈迪内贾德称，美国对伊朗不断增强的军力感到畏惧，因为伊朗现在能与以色列和西方抗争。
美国和以色列对伊朗立场愈加强硬，作为回应，艾哈迈迪内贾德谴责美国制造阴谋，试图破坏伊朗声誉，挑拨其与近邻沙特阿拉伯的关系。
《消息报》援引艾哈迈迪内贾德的话称：“是的，我们的军事实力有别于中东其它国家。伊朗的实力和先进性不断提高，所以，我们能与以色列和西方竞争，尤其是美国。”
他对《消息报》表示：“美国畏惧伊朗的实力。伊朗不会允许（任何人）针对伊朗的行为。”
艾哈迈迪内贾德重申，伊朗没有原子弹，但表示，以色列难逃消亡的命运。
他说：“以色列拥有约300枚核弹头，而伊朗只想发展和平使用核能的能力。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。