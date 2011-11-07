布兰特原油期货的逆价差格局可能延续到2012年

路透伦敦11月4日电---布兰特原油期货的逆价差格局或有可能延续到明年春季,之後市场将因经济走弱且利比亚原油供给增加,而重新呈现正价差这一为期三年之久的常态.

10月中旬时,近月12月布兰特原油合约较2012年5月合约的升水触及约每桶7美元,这主要反映出利比亚、尼日利亚和北海原油生产出现供给中断.

根据路透数据,两种合约的价差到周五已近乎减半,约报3.60美元.除到期合约外,交割月份最近的2011年12月合约较2012年1月合约的升水从每桶3美元上方的纪录高位跌至每桶1.30美元.

花旗商品研究部全球主管Ed Morse表示:"预计今年冬季布兰特原油仍将维持逆价差,到第二季可能出现轻度的正价差或平价."

"五到六个月内利比亚原油供应将恢复至每桶100万桶,而市场上其他情况不变,届时将出现正价差."

高盛表示,由于原油库存较低,逆价差可能扩大.但即使这样,该行也并未排除出现正价差的可能.高盛是对油价最为看多的投行之一.

"如果全球经济下行风险成真,预计近月合约将遭到抛售,市场可能进入正价差."以David Greely为首的高盛分析师在研究报告中写道.

去年,高盛曾准确预计油市将重回逆价差.

直到2010年末到2011年初之前,市场都呈现正价差.当时雷曼兄弟在2008年破产後经济滑向危险地带,多数发达国家的石油需求大幅减少.

"由于投资需求的影响,同时也因为石油输出国组织(OPEC)强硬坚持根据需求增加供应的立场,因此长期内市场仍将处于正价差."德国商业银行商品研究部董事总经理Eugen Weinberg表示.

"市场可能需要几个月的时间来认识并消化那些变化.比如说,我认为在110美元的价格上,市场就没有把欧洲经济衰退或债务危机进一步升级的可能性考虑在内."

根据路透数据,上周末北海布兰特原油市场近月合约一周掉期在约两周内首次跌至正价差.指标福尔蒂斯原油较有期BFOE(包含布兰特、福尔蒂斯、奥塞贝格和伊科菲斯克四种原油)一度出现50/60美分的贴水,为7月初以来最低.

自那以後,福尔蒂斯原油较确定船期的BFOE价差反弹至平价.

**逆价差:指数基金是赢家**

丹麦Global Risk Management石油分析师Thorbjorn Bak Jensen预料,布兰特原油明年都将维持逆价差,直到利比亚原油生产完全恢复,以及拟建的石油管道将更多加拿大石油输往美国,以降低美国的海外原油进口.

单边做多的指数基金是赢家之一:他们仅仅靠将仓位向未来展期即可从当前的逆价差中获利,至少目前是如此.

瑞士EGL石油市场分析师Andy Sommer指出,资金流入商品指数,将有助于布兰特远期曲线维持逆价差.

"布兰特原油的逆价差将持续至少数月,"Sommer并称,"很可能其他指数将会效仿.他们很可能会买入流动性更好的近月合约."

道琼-瑞银商品指数在10月稍早表示,明年将首次把布兰特原油纳入该指数,降低美国原油的权重.

受追踪范围最广的商品指数--标普高盛商品价格指数(GSCI)周四称,将在明年提升布兰特原油的权重,并调降美国原油权重.

美国原油期货上月突然转为逆价差,此前美国国内原油库存连续几周下滑.但美国原油库存已开始回升,美国原油期货的逆价差目前料将是短暂的.

"我们看到,随着时间推移,布兰特原油的逆价差曲线变得不那麽陡峭,这可能与美国原油相仿,"Hermes Fund Managers商品主管Colin O'Shea认为.

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**炼油商是输家**

但回到实体领域,原油期货逆价差和欧洲需求疲软,可能迫使炼油商进一步减少加工量和库存,而实货石油交易商将不得不更快地利用出口套利的机会.

鉴于欧洲需求和炼油利润率一直远低于中国及其他新兴市场国家,目前逆价差导致的近月油价高企令炼油商感到压力.

"由于炼油利润率承压,显然炼油商正在减产或提前进行设备检修.这意味着某种恶性循环,"石油分析师Pieter Kulsen指出.

Euroilstock数据显示,16个欧洲国家9月炼厂平均产能利用率为81.97%,低于上年同期的84.34%.原油和油品总库存较上年同期减少2.4%.

炼厂采取的其他策略包括推迟原油采购,同时在欧洲抛售油品并加紧出口至海外市场.安哥拉和尼日利亚等一些实货原油市场已出现一些需求放缓的迹象.

"在原油逆价差条件下,炼厂管理库存会更加棘手,"一家欧洲炼厂的交易商指出,"我们目前没有采购近月原油合约,并正在关注运费和油品套利机会,以便能很快售出尽可能多的油品."(完)