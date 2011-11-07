《Campbell专栏》全球经济仍孱弱 欧洲放缓威胁犹存

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 戴素萍

路透伦敦11月4日电---市场对希腊公投缩手报以掌声,且乐见欧洲央行降息.但欧元区危机早已损及成长.一大问题将是美国和亚洲是否能挺得住,或者是跟着欧洲向下沉沦.

欧洲的衰退力道看来已经不小.IHS Global Insight料将下调目前对欧元区2012年仅小增0.3%的成长率预估.而且有两大问题.其一,财政撙节已经成为欧元区多数国家的必要举措.甚至连法国都承诺要加紧努力.短期而言,政府支出和加税正在损及经济成长.

其二,信心已然崩跌.当欧元区的前途充满疑问时,企业不再投资和增聘员工.银行可能会大规模减记.违约威胁罩顶,无论是有序还是无序,银行将缩减资产负债表,而不是发放更多贷款.而除了政府以外,现在还有谁想要借款?

更进一步的风险在于欧洲放缓情况蔓延开来.欧洲发生衰退,代表亚洲的出口需求减少.商品需求--以及价格--可能减弱.尽管金融市场今天欢欣鼓舞,但接下来欧元区的戏码极有可能造成新的恐慌,令欧元区引发的震荡成为全球性问题.

最重要的问题则是美国和中国能否为全球经济降压.美国相对较为封闭的经济有所帮助.出口相当于美国国内生产总值(GDP)的比重不到13%.而从某个方面来讲,全球疑虑有助于美国经济复苏:美债收益率极低,使得抵押贷款变得便宜,且协助稳定房市.

但整体来看,资本流动对亚洲和新兴国家而言则是个特殊的风险.当欧元疑虑升高时,投资人会再次将资金撤出新兴市场资产.像这种避险资金流动造成新兴市场的币值走弱,融资变得困难,且可能导致滞胀,土耳其的情况已经可见一斑.

欧洲危机理所当然让全世界担心不已,迫切需要全球作出回应,但决策者必须小心应对.通胀压力已经迫使多数新兴国家政策紧缩,美国第三轮量化宽松则将冒着加重这股压力的风险.然20国集团(G20)力推中国允许人民币加快升值的作法很对.此举将有助于全球和中国之间的贸易重新平衡,并抑制中国通胀,而不是向饱受危机之苦的世界大量注入中国出口产品.

整体而言,情况堪忧.这个世界仍在汲汲营营地努力摆脱衰退,经不起欧洲爆发另一场衰退.全球经济成长面临的风险货真价实.(完)