美国发展网络武器不应遮掩--美前军事高官

路透华盛顿11月6日电（记者 Andrea Shalal-Esa）---美国前任参谋长联席会议副主席卡特赖特（James Cartwright）称，美国忙于应对日益增加的外国黑客攻击的同时，应在攻击性网络武器开发、应用时机方面持更加开放的态度。

卡特赖特说：“我们必须在这场游戏中加大努力；我们需要讨论自己的攻击能力，并进行训练；要使它们具有威慑力，这样别人就知道发动网络攻击必受惩罚。”

他在职期间就已经提升了对网络空间安全问题的关注度。他在接受采访时告诉路透，黑客发动网络攻击的强度和密度日益上升，更强调了对此进行有效威慑的必要性。

他说：“你不能指望一个秘密的东西成为威慑，因为如果人们不知道它的存在，就没有害怕它的可能。”

在位和离职的美国官员都决口具体是哪些武器。但是外界普遍了解，美国对海外黑客破坏性攻击活动兼具进攻和防御能力。

日前，美国国家反间谍执行局提交给国会的报告称，中国和俄罗斯正利用网络间谍活动窃取美国贸易和技术机密。这份报告则更强调了美国受到的威胁。

卡特赖特表示，向潜在对手释放强烈信号的举动非常重要，即美国将自己对网络攻击作出反应视为“自我防御的权利”，即使黑客利用了第三国的服务器。

他的忧虑获得了美国军队和执法官员的广泛认同。他们对美国企业界缺乏足够的网络安全深感不安。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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