《沪港小生专栏》路透那点事（二）

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文仅代表作者个人观点）
路透投资中国主编 陈澍/文 新浪微博（weibo.com/georgeschen）
作者注：日本人仓田保雄于上世纪五六十年代在路透社（Reuters）伦敦总部任记者、编辑职务，後回国创办日本共同社（Kyodo）国际电讯业务。1979年，仓田出版「路透其人和路透社」一书，新华出版社于1980年翻译出版，当时售价0.63元，现已绝版。我有幸收藏一本，于是先通过我的“沪港小生”新浪微博（weibo.com/georgeschen）进行连载，为方便读者阅读，现将我的微博连载整理成文，和路透中文网的读者分享。
上次讲到，路透社被《泰晤士报》（The Times）婉拒合作，于是找到《泰晤士报》主要竞争对手《广告晨报》合作。1858年秋，印度发生暴动，路透社率先报导，被多家英国媒体转载，不久，又爆出普鲁士新国王登基的独家，《泰晤士报》终于忍不住了，10月13日，和路透社签订供稿协议，大大提升路透社影响力！
路透社第一次报导战争是1859年法国和奥地利之间的战争。早在1859年初，法奥两国关系就出现不祥征兆，法国皇帝拿破仑三世常出言不逊，身在伦敦的保罗 ・朱丽叶斯 ・路透（Paul Julius Reuter）以总编辑身份提醒路透社法国记者尽可能接近拿破仑及亲信“拿猛料”。果然，战争终于在4月爆发了
法奥战争爆发，英国保持中立，路透报导也坚守中立，因此向法国、奥地利两边都派记者，路透社特别要求战地记者在报导时不应带入个人情绪，编辑在改稿时会删去不必要的情景描写，保罗 ・朱丽叶斯 ・路透对战争报导提出四点基本要求：迅速、准确、客观、公正。
法奥战争是路透社（Reuters）首度报导战争，因为路透社稿件客观、公正，令法国、奥地利两国官兵都很认同，战争使路透社名声大振，战争结束後，各国媒体继续采纳路透稿件，英国公众开始熟悉路透这块牌子，伦敦当时流传一首《路透赞》“打油诗”，其中写道：如果没有路透，世界会变成怎样？
因为1859年法奥战争中出色报导，路透社在欧洲名声大震，而令路透社全球闻名的则是接下来的美国内战。1860年，林肯当选总统，一年後，南部七州决定脱离联邦政府。2月27日，路透社消息：林肯总统火车车厢内发现炸弹！碍于当时科技、交通条件，等此消息传到伦敦，却已是半个月後了……
虽然美国消息传到伦敦总是半个月甚至更久以後，但对欧洲人来说依然是“新闻”。1861年11月，林肯手下在海上截住两名乘坐英国商船“特伦特号”南方政府特使，将其带下船扣押，引起英美外交纠纷，林肯後同意放人，路透社提前得到消息，传回伦敦，甚至快过当时英国首相收到美国的正式信函！
英国媒体当时对美国南北战争的报导主要是路透社和《泰晤士报》之间的竞争，为巩固优势，路透聘请James McLean（麦克林）担任有史以来第一任特派美国记者。後来，麦克林果然不负众望，不但在美国内战中屡屡获得独家消息，还是第一个在内战结束後不久，率先报导1865年4月14日林肯遇刺的重大新闻的记者。
当时，麦克林先将快速写好的稿件在第一时间由快艇从纽约传至爱尔兰，再从爱尔兰给伦敦发急电，当时纽约和伦敦之间没有直达电报，所以费时12天终于传遍欧洲。尽管如此，麦克林对林肯遇刺的独家报导还是在26日率先登上英国各大报头条。
麦克林对林肯遇刺报导的内容可谓详细至极，包括目击者对林肯遇刺部位、歹徒行凶过程的细节描写，令《泰晤士报》等竞争对手颇为汗颜，报导还在欧洲股市掀起轩然大波，路透社横跨时政、财经新闻两大领域的全球霸主地位由此确立。
美国南北战争结束後不久，大西洋电报公司决定重建欧洲和美国之间海底（电报）电缆，在此之前，欧洲各国间已有电报连接，路透社在欧洲内部用电报发新闻已是家常便饭。1866年9月8日，欧美海底电缆连接成功，路透是首批用户。猜猜当时电报花费？把英文字“one”发到美国，费用是2英镑。（未完待续）
以上为由陈澍综合编辑的“路透那点事”连载的第二部分，欢迎关注“沪港小生”新浪微博（weibo.com/georgeschen）获得更多最新连载。
作者陈澍，写新闻，也写小说，玩文字游戏十年，一路拿奖，从东京到纽约。采访过周杰伦，也追过周小川，最想写的故事永远是下一个。2011年出版的《外资银行在中国》（here）是陈澍的第一本书。生于上海，现居香港，不定期更新《沪港小生》专栏（www.mrshangkong.com/）。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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