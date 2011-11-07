通用汽车2015年在华销量倍增目标不变--中国总裁

中国加强对银行等机构检查 严厉打击外汇违法违规--外管局官员
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。
路透北京11月7日电---通用汽车(GM.N)中国公司总裁暨总经理甘文维(Kevin Wale)周一表示,尽管市场放缓,但2015年前该公司在中国2015年销量倍增至500万辆的目标不变.
"2015年前,我们(在中国的汽车)销量增加一倍的计划仍未变,并且我们正在朝着这个方向努力."甘文维在电话采访中对路透表示.
10月,通用汽车在中国售出220,412辆汽车,较上年同期增长10.4%.通用汽车在中国的业务通过与上海汽车(600104.SS)和一汽集团的合资企业进行.
甘文维表示,他预计未来数年中国汽车市场年增幅约为7%-10%.
在另一场合,甘文维重申了该公司发言人的评论,通用将阻止两家中国汽车企业对瑞典萨博汽车的收购,通用仍然持有萨博汽车的优先股.
通用汽车发言人上周末告诉纽约时报,通用可能阻止中国企业对萨博汽车的收购,除非收购对通用在中国和其他地区的利益不会构成影响.(完)
--编译 洪曦/李春喜;审校 田建华
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