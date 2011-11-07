市场不急逼美国解决赤字 利弊并存

10月18日在华尔街附近拍到的一面美国国旗。 REUTERS/Shannon Stapleton

* 市场和评级机构近期都不太可能看衰美国

* 这种放松是把双刃剑

记者 Walter Brandimarte; 编译 程琳/肖群英

路透纽约11月4日电---金融市场似乎愿给美国时间来整顿公共财政秩序,能够享受这个待遇的国家已经越来越少.

投资者的耐心能保持多久仍有待观察,但许多人都在押注这种放松的局面将至少持续到明年总统大选.

这种松弛或许会是一把双刃剑.

对可能更关心经济刺激举措是否足以防止经济再次衰退的美国总统奥巴马而言,这把剑是有利的.

但它也可能让议员们在处理高赤字问题上慢慢懈怠,令债务问题解决方案更加遥遥无期.

目前而言,美国借贷成本较低暗示投资者放眼长远,押注只要过了明年大选,华府就能在政治上达成平衡,为做出严酷的预算决定创造条件.

基于这种观点,即便由两党组成的国会委员会有可能达不成任务,无法在11月23日前找出节省1.5万亿(兆)美元的方法,市场和评级机构或许也会放其一马.

"全球资本市场似乎愿意给美国几年时间,让它寻找解决财政问题的办法."美国银行财富管理集团首席投资官Tim Leach说道.

他预计,对美国赤字问题的忧虑情绪,或许不会在近期推高美国公债收益率(殖利率),因投资者认为大选前夕政治分歧总是会被放大.

"对(国会)这个超级委员会能够拿出方案的预期很低,"Leach说道,"因此我认为许多投资者都在假设明年总统大选结束前都将是目前这种状况."

世界储备货币发行国的地位,也让美国政府拥有更多馀地,以及通过印钞来走出债务困境的力量.

这并不是说美国公债价格短期不会下跌.不过分析师称,若是美国公债收益率上升,或许仅与风险偏好升温有关,而非因为市场定价将美国信用资质下降纳入考量.

然而,未来几年美国信用质量将恶化到何种程度,还是清晰可见的.

惠誉预计,其债务与国内生产总值(GDP)之比,到2011、2012和2013年末料将分别达到94.4%、99.4%和102.2%.

惠誉数据显示,与法国和德国等其它AAA评级国家相比,目前美国债务与GDP之比要高出逾10个百分点.

**暂不调降评级**

但评级机构不大可能在未来几个月进一步调降美国的评级,除非美国经济跌落悬崖,而这可能是由全球金融灾难所导致.

穆迪本周明确表示,减赤超级委员会的讨论结果不会成为其评估美国评级时的决定性因素.穆迪对美国Aaa评级给予负面展望.

穆迪所考虑的可决定美国评级的事项,要到2012年底才会水落石出,比如总统大选引发的"政策环境",2013财年预算,以及布什时代减税举措的前景等.

"假若该(超级)委员会未能达成协议,肯定意味着在大选前美国进一步采取重大减赤举措的可能性减弱,"穆迪首席美国分析师Steven Hess在最近接受路透专访时表示.

"但我们对美国Aaa评级的负面展望将维持一两年.我们并不就是在等待该委员会的结果以作出评级决定."

惠誉不排除对美国采取"负面的评级行动",若美国经济成长低于预期,或超级委员会未能就至少1.2万亿美元的减赤措施达成一致.

但上述行动可能只是将美国评级展望从目前的"稳定"调降至"负面".

即便此事发生,第二次调低美国评级对市场造成的冲击,也将小于8月标准普尔取消美国AAA债信评级之时.

美林分析师Ethan Harris预料,再度调降评级"对市场和信心的打击将小于第一次".他预计美国在年底前将失去另一家评级机构授予的AAA评级.

上次美国评级被降时,资金重新涌向避险资产引发股票抛跌,但美国公债从中受益且收益率走低.分析师指出,第二次调降美国评级将引发类似反应,只是强度会有所减弱.

美国借款成本最终将不得不反映其信用质量的恶化,但缺乏美国公债之外的真正替代品,让这一天的到来一再推迟.

"我认为,主要是周边其他国家也有自身的严重问题,"TEAM Financial Managers投资长James Dailey指出.该公司管理资产1.25亿美元.

"因此美国评级遭下调,其他国家又怎样?法国看似恐将遭遇评级调降.整个欧洲都可能被降低评级,"他指出.

美元走软也减轻了美国的压力.

"大多数老练的投资者已经认识到时局的发展,美国正在违约--不过是通过货币贬值来开展极为缓慢的违约,"Dailey认为.(完)

--译文审校 侯向明/隋芬

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