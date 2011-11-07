《阳歌专栏》中国移动3G前景黯淡 百事可乐抢占中国市场

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。
**中国移动3G网络前景黯淡**
中国移动(0941.HK)(CHL.N)基于TD-SCDMA技术的3G网络，给其带来的兴奋转瞬即逝。就连原先相当看好该技术的网络设备厂商也不买账了。据中国媒体报导，中国移动最新一轮3G网络扩容招标应者寥寥，网络设备供应商已悄悄开始提价。
这则报导语焉不详，但从中可以判断，包括华为、中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)和爱立信(ERICb.ST)以及阿尔卡特-朗讯ALUA.PA在内的网络设备供应商终于意识到：TD-SCDMA产品除了中国以外，几乎没有其他市场，就算是斥巨资改善这项技术，除了中国移动之外，就找不到其他用户了。
而苹果(AAPL.O)恐怕也是意识到了同样的问题，因此上周有报导称苹果与中国移动谈判失败，苹果不愿意研发支持TD-SCDMA的iPhone，这对中国移动及其3G网络无疑又一次打击。由于技术不完善，且网络铺设进展不佳，导致中国移动在国内3G市场份额稳步下降，这或许也反映出该公司高层即将换将的影响。有消息称该公司董事长王建宙将退休。
中国移动在3G市场所占份额已从年初时的45%下滑至42%，未来两年预计将继续降至33%左右甚至更低。
一句话：中国移动网络扩容招标应者寥寥，表明其3G网络处境艰困，市占率不久可能跌破33%。
**百事联手康师傅抢占中国市场**
百事可乐(PEP.N)长期屈居可口可乐(KO.N)之後，眼下试图通过与中国康师傅(0322.HK)结盟，争夺中国市场。这宗交易看起来挺有意思，不过百事可乐想要在中国市场实现突破，还得设法改进其差劲的营销。
我们先来看看这宗交易吧。根据协议，康师傅将以未上市子公司的股权，收购百事可乐中国非酒精饮料装瓶业务全部权益。这样，百事可乐不仅可将亏损的装瓶业务交给一个在中国久负盛名的企业，还由此拥有了一个重要的本土合作夥伴，康师傅更了解中国市场，且销售渠道发展完善，这对百事可乐而言都是可贵的新资源。不过还是先别高兴得太早！百事可乐必须先解决其市场营销的问题。
尽管百事可乐是肯德基独家软饮供应商，但由于其营销方面作得不够，在中国知名度仍不够，其主要的果汁饮料--纯果乐(Tropicana)在中国市场算得上默默无闻。而与此形成鲜明对比的是，可口可乐在中国创造了“可乐”一词，其专为中国市场开发的“美汁源”(Minute Maid Pulpy)，已成为该公司在美国市场之外开发的首个销售额超过10亿美元的品牌。
百事可乐需认识到营销的重要性，效仿可口可乐、肯德基和麦当劳(MCD.N)等品牌的营销战略，为其品牌在中国市场造势，否则这次与康师傅的结盟可能徒劳无益。
一句话：除非百事可乐在营销方面下功夫，否则与康师傅的最新结盟不会有多大效果。（完）
编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：朱淑珍
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。