《阳歌专栏》中国移动3G前景黯淡 百事可乐抢占中国市场

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

**中国移动3G网络前景黯淡**

中国移动(0941.HK)(CHL.N)基于TD-SCDMA技术的3G网络，给其带来的兴奋转瞬即逝。就连原先相当看好该技术的网络设备厂商也不买账了。据中国媒体报导，中国移动最新一轮3G网络扩容招标应者寥寥，网络设备供应商已悄悄开始提价。

这则报导语焉不详，但从中可以判断，包括华为、中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)和爱立信(ERICb.ST)以及阿尔卡特-朗讯ALUA.PA在内的网络设备供应商终于意识到：TD-SCDMA产品除了中国以外，几乎没有其他市场，就算是斥巨资改善这项技术，除了中国移动之外，就找不到其他用户了。

而苹果(AAPL.O)恐怕也是意识到了同样的问题，因此上周有报导称苹果与中国移动谈判失败，苹果不愿意研发支持TD-SCDMA的iPhone，这对中国移动及其3G网络无疑又一次打击。由于技术不完善，且网络铺设进展不佳，导致中国移动在国内3G市场份额稳步下降，这或许也反映出该公司高层即将换将的影响。有消息称该公司董事长王建宙将退休。

中国移动在3G市场所占份额已从年初时的45%下滑至42%，未来两年预计将继续降至33%左右甚至更低。

一句话：中国移动网络扩容招标应者寥寥，表明其3G网络处境艰困，市占率不久可能跌破33%。

**百事联手康师傅抢占中国市场**

百事可乐(PEP.N)长期屈居可口可乐(KO.N)之後，眼下试图通过与中国康师傅(0322.HK)结盟，争夺中国市场。这宗交易看起来挺有意思，不过百事可乐想要在中国市场实现突破，还得设法改进其差劲的营销。

我们先来看看这宗交易吧。根据协议，康师傅将以未上市子公司的股权，收购百事可乐中国非酒精饮料装瓶业务全部权益。这样，百事可乐不仅可将亏损的装瓶业务交给一个在中国久负盛名的企业，还由此拥有了一个重要的本土合作夥伴，康师傅更了解中国市场，且销售渠道发展完善，这对百事可乐而言都是可贵的新资源。不过还是先别高兴得太早！百事可乐必须先解决其市场营销的问题。

尽管百事可乐是肯德基独家软饮供应商，但由于其营销方面作得不够，在中国知名度仍不够，其主要的果汁饮料--纯果乐(Tropicana)在中国市场算得上默默无闻。而与此形成鲜明对比的是，可口可乐在中国创造了“可乐”一词，其专为中国市场开发的“美汁源”(Minute Maid Pulpy)，已成为该公司在美国市场之外开发的首个销售额超过10亿美元的品牌。

百事可乐需认识到营销的重要性，效仿可口可乐、肯德基和麦当劳(MCD.N)等品牌的营销战略，为其品牌在中国市场造势，否则这次与康师傅的结盟可能徒劳无益。

一句话：除非百事可乐在营销方面下功夫，否则与康师傅的最新结盟不会有多大效果。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：朱淑珍

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