7日盘後分析：短调不改反弹趋势

受到欧洲危机前景不乐观的影响，今日A股市场延续了近两个交易日的震荡整理态势。随着前期强势股的走弱，同时金融、地产等权重股表现不佳，大盘已经连续三个交易日收出十字星，短期调整压力可见一斑。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到欧洲危机前景不乐观的影响，今日A股市场延续了近两个交易日的震荡整理态势。随着前期强势股的走弱，同时金融、地产等权重股表现不佳，大盘已经连续三个交易日收出十字星，短期调整压力可见一斑。

不过，笔者认为，经过连续的上涨後，沪综指已经逼近3067点以来下行通道上轨，同时在短线获利盘以及前期套牢盘的双重压力下，大盘出现调整当属正常，目前2500点关口支撑面临考验，预计大盘反弹趋势并未改变，震荡上行将是未来主基调。

从今日盘面观察，前期普涨格局不在，取而代之的是个股分化，今日煤炭、钢铁等权重股表现抢眼，而金融、地产等权重板块则表现较弱，同时在早盘股指翻红的过程中，量能并未有效放大，最终导致股指无功而返，尾盘沪综指报收于2509.80点，下跌0.73%。

从技术层面分析，近两日大盘调整主要来自于技术层面的压力，一方面随着指数逼近3067点下降通道上轨的压力线，指数连续上行动能不足，另一方面，较为丰厚的短线获利盘有待消化，同时突破60日线後需要回抽确认的过程。

众所周知，支撑本次反弹的关键基础主要来自于政策调整预期以及流动性改善。尽管市场还要经受10月份的经济数据、融资压力以及海外波动等因素的考验，但如果没有特别意外出现，A股市场将继续保持强势。

本周将公布10月份月度宏观经济金融数据，备受关注的CPI能否出现连续第三个月回落，且回落幅度是否超预期将直接决定下阶段货币政策的方向，在数据明朗前，市场多空双方很难有大的动作，建议投资者密切关注数据的结果。（完）

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