伊朗已掌握制核武器关键步骤--报导

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透11月6日电---《华盛顿邮报》周日报导称，国际原子能机构（IAEA）获得的情报显示，伊朗已掌握制造核武器所需的关键步骤。
报导引述听取了IAEA简报的西方外交官及核专家的说法称，据情报显示，伊朗似乎已在关键技术上获得外国专家援助。
IAEA的这份报告将在本周发布，预计是迄今最详细的对于伊朗的研究，可能导致西方国家对伊朗施以更多制裁。
报导称，IAEA的报告提供了一名前苏联武器科学家所扮演角色的详情，据称此人帮助伊朗掌握了一种高精度引爆技术，这种技术可引发核链式反应。
报告称，美国情报机构2003年认为伊朗迫于国际压力，停止了核武器相关研究，而外界担忧该国实际上仍继续进行此类研究，当前所获情报证明这种担忧不无道理。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。