伊朗已掌握制核武器关键步骤--报导

路透11月6日电---《华盛顿邮报》周日报导称，国际原子能机构（IAEA）获得的情报显示，伊朗已掌握制造核武器所需的关键步骤。

报导引述听取了IAEA简报的西方外交官及核专家的说法称，据情报显示，伊朗似乎已在关键技术上获得外国专家援助。

IAEA的这份报告将在本周发布，预计是迄今最详细的对于伊朗的研究，可能导致西方国家对伊朗施以更多制裁。

报导称，IAEA的报告提供了一名前苏联武器科学家所扮演角色的详情，据称此人帮助伊朗掌握了一种高精度引爆技术，这种技术可引发核链式反应。

报告称，美国情报机构2003年认为伊朗迫于国际压力，停止了核武器相关研究，而外界担忧该国实际上仍继续进行此类研究，当前所获情报证明这种担忧不无道理。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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