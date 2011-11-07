高朋网承认出售假天梭表

中国加强对银行等机构检查 严厉打击外汇违法违规--外管局官员
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。
路透上海11月7日电---高朋网周一发表声明承认出售的天梭表出现假货，将向参与团购的消费者提供补偿。
高朋网是美国团购网站Groupon和腾讯(0700.HK)的合资公司。该公司上月推出一款天梭表团购活动，团购价为690元（109美元），不到原标价逾3000元的四分之一。
该公司在声明中称，“经过对天梭手表事件进一步的调查，高朋网发现此次合作的商家，向高朋网提供了虚假的代理资质信息。”
“对此，高朋网感到愤慨，并同时启动了报案和法律诉讼的流程，希望通过法律手段保护消费者和高朋网的应有权益。”
中国媒体报导称，参与那次天梭表团购的人数达数百人，但随即就引发投诉，他们发现手表及附件质量很差。高朋网不愿谈及此事的细节。
高朋网称，“此次事件也暴露出我们的质检人员在对商家检验的流程遵守上有失职之处，我们将对相关人员严肃处理。”
路透未能联系到天梭方面对此事置评，但媒体报导称，天梭中国已经正式发布声明，称目前已对部分在高朋网购买到的天梭手表进行检验，经鉴定，所有送检手表均为假货。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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