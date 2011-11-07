21名朝鲜人乘木船逃至韩国水面被救起--韩国军官

路透首尔11月5日电---韩国海岸警卫队官员周六称，他们在该国西海岸水面上发现并救起21名朝鲜人，其中有小孩，这些人正寻求庇护。

该官员在韩国西部港口城市仁川称，韩国一艘海军船只于本周稍早发现这21人，他们当时坐在一艘木船上，位于距离朝鲜与韩国争议的西部海域以南38千米处。

该官员表示，这些人被救起後立即被交给韩国海岸警卫队，他们要求提供庇护。

该官员并称，他们正接受一个联合调查组的讯问。他未提供更多细节。

韩联社报导称，这艘五吨木船于周日被发现，当时处于中国渔船中间，意味着这些朝鲜人不希望被本国海岸警卫队发现。

据韩国官员，自1950-53朝鲜战争结束後，已有超过两万朝鲜人逃到韩国，以远离长期的饥饿和政治压迫。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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