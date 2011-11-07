金砖国家拟通过IMF帮助欧元区--俄罗斯

Note7手机起火事件后韩国政府将强化电池安全监管
路透首尔2月6日 - 韩国周一表示，将提高对锂电池的安全要求，并将展开例行检查，以避免再出现起火事件。电池起火事件已迫使三星电子召回盖乐世Note7手机。
路透莫斯科11月7日电---俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周一表示,主要新兴经济体准备好通过国际货币基金组织(IMF)向欧元区提供金援,但作为回报希望稍早承诺的IMF改革可以实施.
罗夫的评论巩固了金砖国家--巴西、俄罗斯、印度以及中国和南非,在上周戛纳举行的G20峰会达成的应对欧债危机的立场.
其此番讲话也强调表明,俄罗斯排斥直接救济欧洲金融稳定机构(EFSF)的立场.俄罗斯是全球第三大外汇储备国.
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德定于周一前往莫斯科会见俄罗斯总统梅德韦杰夫,谈话内容预计围绕资金充沛的新兴经济体如何支持欧洲陷入困境的国家来遏制债务危机.(完)
--编译 田建华;审校 白云
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月6日 - 韩国周一表示，将提高对锂电池的安全要求，并将展开例行检查，以避免再出现起火事件。电池起火事件已迫使三星电子召回盖乐世Note7手机。
路透悉尼2月6日 - 亚洲股市周一微涨，尽管美国股市周五表现强劲；未来一周将有100多家美国重要企业公布财报。美元再度走势迟滞，因美国财政刺激政策方面缺乏进展。
路透纽约2月3日 - 一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。