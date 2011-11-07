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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 7日 星期一 17:54 BJT

曼联1-0胜桑德兰

弗格森以一场胜利庆祝了自己执教曼联满25周年。曼联周六坐镇老特拉福德球场迎战桑德兰一役中1-0取胜。在上半场即将结束时，桑德兰阵中的前曼联後卫布朗一记头球乌龙，打入了全场唯一一粒进球。曼联斩获三分，英超排名升至第二。路透

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