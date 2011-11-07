版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 11月 7日 星期一 17:54 BJT

皇马7-1大胜奥萨苏纳

皇家马德里周日在伯纳乌主场7-1横扫奥萨苏纳，皇马上演进球大戏，目前以三分领先巴萨领跑西甲。迪马里亚三次助攻，帮C罗、佩佩和伊瓜因分别建功，皇马取得3-0领先。C罗此役则是本赛季第四次上演帽子戏法，本泽马则梅开二度。奥萨苏纳队中只有伊布拉贡献一球。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐