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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 7日 星期一 17:52 BJT

梅西救主 巴萨平毕尔巴鄂

周日在西甲联赛一场雨中大战中，梅西最後时刻破门救主，帮助卫冕冠军巴塞罗那客场2-2逼平毕尔巴鄂竞技。开赛第20分钟，安德尔首开纪录，助毕尔巴鄂取得领先，但法布雷加斯四分钟後头球破门追平比分，比赛结束前10分钟，巴萨後卫皮克自摆乌龙，好在梅西最後时刻任意球破门保住平局。路透

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