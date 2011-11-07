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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 7日 星期一 17:52 BJT

拜仁2-1胜奥格斯堡

周日德甲一场争夺中，领头羊拜仁慕尼黑客场2-1胜奥格斯堡。本场比赛戈麦斯再次破门，帮助拜仁第13分钟取得领先优势，这也是本赛季他在所有比赛中的第20个进球，另外里贝里第16分钟再添一分，但下半场奥格斯堡由日本球员细贝萌追回一球，最终拜仁2-1锁定胜利。路透

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