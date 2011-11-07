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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 7日 星期一 17:51 BJT

费德勒巴塞尔室内赛五度夺魁

瑞士天王费德勒六年内第五次赢得巴塞尔室内赛冠军奖杯。第98次闯入ATP赛事决赛的费德勒以6-1 6-3轻松击败21岁的日本外卡选手锦织圭。锦织圭半决赛击败了世界排名第一的德约科维奇。这位日本小将赛後说道：“他（费德勒）没有给我机会，今天他的状态太好了，我不是对手。”路透

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