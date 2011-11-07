曼谷东部两大工业区遭洪水围困

11月7日在曼谷街头拍到的场景。 REUTERS/Chaiwat Subprasom

路透曼谷11月7日电（记者 Ploy Ten Kate/Alan Raybould）---泰国曼谷东部两大工业区周一遭洪水围困，曼谷公交中断，但铁路系统仍在运行，中部商业区未遭洪水侵袭。

7月底，泰国北部和东北部爆发洪灾，洪水随後缓慢向南流动，淹没了中部工业省和稻米产区，并在过去三周内缓慢涌入曼谷。

泰国工业管理局（IEAT）副局长Somkid Tanwatanakul告诉路透，洪水已抵达拉格拉邦工业区（Lat Krabang）附近，但工业区内一切正常。

Somkid说：“过去几天，工业区一直被洪水环绕，现在水位已达1.4-1.5米高。”

“我们已将工业区周边堤坝加高至2.6米。我担心的是，如果大水持续，长时间无处泄洪，工业区可能撑不住。”

该工业区位于曼谷素万那普机场（Suvarnabhumi）以北6公里处，占地近1,040英亩，254家工厂约有雇员5万人，制造汽车零部件、电器、食品及饮料。

有多家跨国公司在此设厂，包括联合利华(ULVR.L)、强生(JNJ.N)、日本五十铃汽车公司(7202.T)和本田汽车(7267.T)等。

拉格拉邦工业区附近的邦产工业区（Bang Chan）也是类似景象。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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