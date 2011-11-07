人民币兑美元收跌 G20峰会点名中国难有实质影响

* 人民币兑美元收跌

* 中间价升势暂歇,带动汇价调整

* G20峰会点名中国难有实质影响

* 近期人民币还将继续震荡整固

路透上海11月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周一收跌.上周20国集团(G20)峰会期间人民币中间价频频高开带动汇价走升,累积调整压力,在峰会结束後,人民币即回落调整.

交易员并表示,尽管G20主张市场化汇率机制并提及中国,但目前中国还未达到人民币自由兑换,简单推动汇率市场化并不现实,G20峰会料不会对中国既定汇率政策产生影响.

"上周中间价开的那麽高,可能是想缓解一下G20峰会期间的国际社会压力."北京一银行交易员表示,"会议结束了,人民币需要调整一下."

该交易员并指出,人民币中间价在此前几天频创汇改新高後,今日升势暂缓,再考虑到G20峰会结束的时点,机构认为央行有意引导人民币回落调整,消化前期快速上涨累积的压力,盘中汇价也交投平稳,并未出现上周触及交易区间下限的现象,预计近期人民币还将继续震荡整固.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3510 6.3422 6.3519 6.3212 *6.3165 *6.3392

注:*表示创2005年汇改以来新高

**G20峰会推汇率市场化,难以影响中国**

上述交易员并指出,尽管人民币经常受到来自美欧等发达国家要求升值的压力,但中国一贯按照自己的既定政策渐进推进人民币汇改.考虑到目前人民币自由兑换还尚未有时间表,市场化的汇率机制更不可能屈从国际压力而贸然推进,料G20峰会提及中国也不会对人民币走势造成明显的影响.

上周五在戛纳举行的20国集团(G20)峰会上对汇率问题的措辞比以往峰会更为强烈,会议就加快行动迈向市场驱动的汇率机制达成一致,并首次在此背景下提到中国.

以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3520/50 6.3450

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3795/95 6.3815

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水150点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3360元.

东京汇市欧元兑美元周一小幅走跌,先前希腊就组成新执政联盟达成协议带来的乐观气氛消退,市场将关注焦点转向岌岌可危的意大利政府情势.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曲伟治/曾菱; 审校 乔艳红

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