欧盟施压 希腊主要党派同意组建联合政府

路透雅典11月7日电---希腊总理帕潘德里欧与反对党达成一致,将组建联合政府来使一项国际援助方案获得通过,但相关细节依然缺乏,尽管欧盟已向该国发出解决问题的最後通牒.

在希腊资金仅能维持数周之际,欧盟要求处于纷争的各党派在周一晚间前解释,其将如何组建联合政府来获得1,300亿欧元(1,800亿美元)的紧急资金.

希腊总统办公室称,在新政府接手後,总理帕潘德里欧将辞职.帕潘德里欧上周曾试图就援助计划举行全民公投,这一糟糕尝试决定了他的命运.

但帕潘德里欧与保守党领导人Antonis Samaras还只做到了使欧盟满意的最低程度,他们仍必须在周一就下届总理人选达成一致.

希腊媒体周一报导,前欧洲央行副总裁帕帕季莫斯是新总理的热门人选.

帕潘德里欧政府高调宣布在总统Karolos Papoulias主持讨论下于周日晚间达成的共识.政府发言人Ilias Mossialos说道:"今天对希腊而言是个历史性的日子."其并称,若一切按计划顺利开展,则新执政联盟有望在一周内就任并举行信任投票.

中左翼日报Ta Nea写道:"终于!拯救这个国家的重要的第一步迈出去了."保守派日报Kathimerini将此称之为"第一个胜利".

也有一些不太乐观的反应.保守派、前财长Stefanos Manos称:"我担心新政府很快就会变得问题缠身."

新执政联盟必须获得议会批准,方能提前召集大选.

帕潘德里欧所在的PASOK党和新民党领袖Antonis Samaras周一早晨达成共识,认为最合适的选举日期是明年2月19日.(完)

--编译 隋芬/程琳;审校 王兴亚/白云

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