意总理政治命运面临党内异议人士和市场压力威胁

* 总理贝卢斯科尼宣称仍拥有国会多数支持,但反对党驳斥

* 国会周二将举行重要投票

* 贝卢斯科尼表示如果内阁被迫解散,改选是唯一选择

* 宣称可以随时叫停IMF的监督

路透罗马11月7日电---意大利总理贝卢斯科尼只剩下一天的时间,去争取游移势力的支持,以化解政权遭推翻的威胁.他所领导的内阁未能推进改革以解决债务危机,一群同党反叛议员已扬言推翻贝卢斯科尼政府.

有多少中间偏右的国会议员将在周二的财政审查投票中投下反对票,各种预测的差距非常大.贝卢斯科尼向可能背弃他的党内议员所传达的讯息很清楚:你们没有其他选择,如果支持我的话,我会给你们好处.

现年75岁的贝卢斯科尼顽强抗拒要求他下台的呼声.

他周日对党内支持者称,"我们几小时前核对过了,数字是确定的,我们仍拥有多数."

中间偏左的反对党立刻驳斥此言论,并称正准备提出政府不信任案动议.也就是即使贝卢斯科尼勉强度过周二的投票表决,他也可能下台.

周五自法国20国集团(G20)峰会返国後,他持续与党内反叛议员会面和通电话.此次峰会令意大利蒙羞,因同意国际货币基金组织(IMF)每季访视意大利,监督意大利搁置许久的改革进展.

贝卢斯科尼周日拒绝以不经选举的过渡政府或由议会支持的看守政府,来取代当前政府.他宣称,"取代现任政府的唯一途径就是选举."

他似乎也重新考虑了IMF监督一事,称访视的提议"由我们发起,我们也随时可以撤销."(完)

--编译/审校 沈以文/田建华/蔡美珍

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