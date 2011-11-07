沪港股市均小幅下跌 银行股承压

* 恒生指数缩量小跌0.8%,收盘接近日低

* 沪综指跌0.7%,脱离两个月高位

* 中国建设银行收低2.9%,因有媒体称美国银行考虑进一步减持

* 香港上市的中国炼油和保险类股逆势上涨

路透香港11月7日电---香港股市和中国沪市周一下跌.在本周公布经济数据之前,部分投资者在市场上周上涨之後不愿意继续买进.

香港恒生指数收跌0.83%,至19,677.89点,距离日低不远.恒生国企指数下跌0.55%.

中国建设银行(0939.HK)下跌2.9%,对?生指数的拖累最大,此前有媒体称,美国银行(BAC.N)正在考虑进一步减持在中国建设银行的股份,该行曾在8月减持了一半的股份.

香港市场成交值降至两周低点,只有550亿港元左右,部分是由于欧洲债务危机,以及一些亚洲市场周一因公共假期休市.

中国股市沪综指周一小幅收低结束四连涨,金融和地产板块受总理有关坚定楼市调控言论影响领跌.分析人士称,沪指在经历连续两周上涨後,短线存在技术回调需要,但下跌空间料不大,预计在2,450-2,500点之间.

沪综指收报2,509.799点,跌18.495点或0.73%,自上周五的两个月高位小幅拉回.今日A股成交额自上个交易日的997亿元人民币萎缩至787亿元.

"欧洲问题仍在影响投资者,本地市场正处在波动中."一位亚洲经纪机构驻香港交易商称.

上证180金融指数和地产指数分别下挫1.55%和1.22%.其中中国人寿(601628.SS)结束此前11个交易日连续上涨,收低2.36%报17.82元.

联讯证券分析师曹卫东表示,"这两周以来沪指涨得比较快,市场也需要一个调整,但幅度不会太大,大概在2,450-2,500点之间,因为上涨相对比较扎实,热点也没有消退."

他并称,目前指数已接近今年4月高点以来形成的下降通道的上轨,因此从技术上看也有调整需要.

据凤凰卫视报导,温家宝在上日访问俄罗斯圣彼得堡时表示,对于房地产一系列的调控措施,决不可有丝毫动摇,目标是要使房价回归到合理的价格.他并表示,要按照国际规则,调控好应该发展的速度.

中国建设银行(0939.HK)下跌2.9%,对恒生指数的拖累最大,此前有媒体称,美国银行(BAC.N)正在考虑进一步减持在中国建设银行的股份,该行曾在8月减持了一半的股份.

投资者对中国内地茶饮品及方便面龙头--康师傅控股(0322.HK)和百事可乐公司(PEP.N)结盟的消息反应积极,康师傅控股周一复牌後股价一度大涨13%,触及两个月高位23.80港元,收盘回落至22.8港元..(完)

--编译 张涛/洪曦;审校 白云/程琳

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